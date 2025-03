Atletica, nuova pensilina e impianto fotovoltaico per lo stadio Betti a Soffiano

Firenze, 9 marzo 2025 - Impianti sportivi sempre più green e a risparmio energetico a Firenze. Sono terminati i lavori allo stadio di atletica 'Bruno Betti' di via del Filarete, a Soffiano. Ieri pomeriggio la sindaca Sara Funaro e l'assessora allo sport Letizia Perini hanno inaugurato la nuova pensilina che, oltre a coprire la tribuna del Betti, ospita il nuovo impianto fotovoltaico a servizio di tutto il complesso sportivo. La struttura, costituita da quattro blocchi a geometria variabile, è stata realizzata con un sistema di travi in legno lamellare sostenuti da una struttura verticale in acciaio ancorata alle strutture esistenti delle gradinate. Il piano di copertura è realizzato con una lamiera in acciaio posata su un tavolato in legno a doppio strato incrociato. L’impianto fotovoltaico è realizzato con pannelli in aderenza alla copertura con esposizione sud-sud/ovest. È stato anche installato un impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza a servizio della pensilina. "Stiamo continuando a investire nello sport, che significa investire sui tanti ragazzi, e non solo, che quotidianamente fanno attività fisica - ha sottolineato la sindaca Sara Funaro -. Una delle priorità dell'amministrazione è anche la valorizzazione degli impianti sportivi comunali, soprattutto dal punto di vista dell'efficientamento energetico. Si tratta di interventi in linea con le iniziative per il contenimento degli effetti negativi sull’ambiente dovuti al cambiamento climatico e a tutela della salute dei cittadini”. “Stiamo lavorando per efficientare tutte le strutture sportive comunali - ha ricordato l'assessora Perini - questo intervento, seguito in tutte le sue fasi dagli esperti della direzione servizi tecnici del Comune di Firenze, rientra in un più complessivo progetto di efficientamento energetico che ha riguardato, oltre allo stadio Bruno Betti, altri tre impianti sportivi comunali. Un tassello importante per migliorare la vita e i servizi della nostra comunità”. Per lo stadio Betti il Comune ha investito circa un milione di euro.