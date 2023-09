Astrofisica, a ricercatrice Unifi finanziamento europeo di 1,5 milioni di euro

Firenze, 5 settembre 2023 – Un maxi finanziamento europeo per Ása Skúladóttir, ricercatrice presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Firenze. La studiosa ha vinto uno Starting Grant dell’European Research Council (ERC), pari a 1,5 milioni di euro, per un progetto di ricerca che studia l’origine della Via Lattea e dei suoi elementi chimici.

Il prestigioso finanziamento europeo, che premia ricercatrici e ricercatori protagonisti a livello internazionale di indagini innovative, supporterà “Treasures: Digging into Dwarf Galaxies”, progetto che utilizzerà nuovi dati relativi alle galassie nane che circondano la Via Lattea per cercare la risposta a interrogativi fondamentali, come le proprietà delle prime stelle dell’Universo o la creazione e la distribuzione nel cosmo di elementi come il carbonio, il ferro e l’oro.

“Come tutte le galassie più grandi, l'attuale Via Lattea si è formata attraverso una sequenza di fusioni di galassie nane più piccole nel corso della sua vita – spiega la ricercatrice -. Intorno alla nostra galassia ci sono ora dozzine di galassie nane conosciute e le cosiddette ‘correnti stellari’, cioè flussi di stelle che pensiamo siano associate a vecchie galassie nane distrutte durante la loro interazione con la Via Lattea”.

Il progetto nel periodo temporale 2024-2029 raccoglierà i dati delle galassie nane e delle correnti stellari conosciute del cielo meridionale. “I dati – spiega ancora Ása – offriranno anche l’opportunità di investigare la formazione gerarchica della Via Lattea e di fornire la panoramica più completa dell’evoluzione delle galassie nane, ricostruendo le loro storie: dalla formazione alla disgregazione”.

Ása Skúladóttir viene dall’Islanda. Dopo studi in Danimarca e in Olanda, ha fatto ricerca in Germania presso il Max Planck Institute for Astronomy di Heidelberg. Nel 2019 è venuta a Firenze dove fa parte del team guidato da Stefania Salvadori, docente Unifi a sua volta vincitrice nel 2018 di uno Starting Grant dell’European Research Council (ERC) per il progetto Nefertiti sull’origine delle prime stelle e delle prime galassie.