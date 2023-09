Morte di Davide Astori, rinvio di 2 anni per l’Appello: “Mancano i magistrati”

Firenze, 20 settembre 2023 – È stata rinviata al 10 aprile 2025, quattro anni dopo la sentenza di primo grado col rito abbreviato che ha condannato a un anno l'ex direttore del reparto di medicina sportiva dell'ospedale di Careggi, Giorgio Galanti, la prima udienza del processo d'appello per la morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018 in un albergo di Udine mentre si trovava in trasferta con la squadra.

La prima udienza del processo d'appello si sarebbe dovuta in realtà svolgere ieri, martedì 19 settembre. Ma per la “trattazione orale” è stata fissata la nuova data ad aprile. Incombe la prescrizione, che comunque non spegnerebbe gli effetti civili della sentenza emessa nel maggio del 2021. Nelle motivazioni del giudice Angelo Antonio Pezzuti, vengono sottolineate le omissioni di Galanti, il medico che firmò l’idoneità sportiva del calciatore della Fiorentina nell’estate 2017, precedente al suo decesso. Durante quella visita sarebbero emerse delle anomalie durante la prova di sforzo, “spie” della cardiomiopatia aritmogena di cui, senza saperlo, soffriva il numero 13 viola.

In merito alla nuova data per l’Appello, l'avvocato generale Fabio Origlio al Corriere Fiorentino ha svelato il motivo: "C'è carenza di organico fra i magistrati e i cancellieri della Corte d'Appello di Firenze. La terza sezione (destinata per competenza a decidere sulla vicenda Astori) è oberata da un notevole carico di lavoro: i sei giudici presenti, su otto previsti in organico, sono impegnati quasi tutti i giorni in una miriade di processi tra cui spiccano alcuni di una certa mole".

Si è dunque deciso per il rinvio dell'udienza d'appello per il caso Astori al 10 aprile 2025 "perché era la prima data utile per una trattazione orale del processo, come era stato chiesto dagli avvocati" ha detto il presidente della terza sezione Antonio Settembre.