Associazione Macellai da 150 anni . Fine settimana di iniziative con una raccolta speciale pro Ant

Tante iniziative nell’ambito dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Associazione dei Macellai di Firenze e Provincia. L’arte dei Beccai è una delle più antiche Arti Minori, con una storia da sempre legata alla città, alle tradizioni e alle sue attività produttive. Questi i primi due appuntamenti: sabato giornata di solidarietà dei macellai in favore di Fondazione Ant per la lotta contro i tumori, semplicemente scegliendo di acquistare carne nelle macellerie aderenti; domenica alle 9,30 nella basilica di San Lorenzo, Messa in suffragio dei macellai defunti. Alle 11, nella sede dell’Associazione Macellai in via Ginori, sarà inaugurata una mostra fotografica, con foto di macellai in vari momenti della loro vita professionale, al lavoro in bottega e nelle esperienze associative e professionali. La mostra è frutto di una ricerca collettiva, a seguire brindisi e festa. Alla presentazione in Palazzo Vecchio erano presenti l’assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini, i presidenti delle Associazioni macellai Aristide Bucchi, Luca Menoni ed Enrico Vannini, il delegato fiorentino di Fondazione Ant Simone Martini, la consigliera comunale Alessandra Innocenti e altre personalità.