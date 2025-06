Assemblea sui piloni contestati: "Svolgeremo approfondimenti"

Più di cento partecipanti all’incontro con il sindaco Giuseppe Carovani organizzato, martedì sera, da Sinistra per Calenzano nei giardini di via Faggi sul tema più che mai caldo dell’elettrodotto. Con la polemica divampata in particolare, negli ultimi giorni, sull’impatto paesaggistico e non solo dato dai sostegni, decisamente visibili, posti a poca distanza dalle case nell’area del Parco delle Carpugnane. Dall’incontro è emersa la volontà dell’amministrazione comunale di rendere più accessibile, nei prossimi giorni, la documentazione emessa da Terna e dal Governo sull’impianto e di richiedere un intervento per ridurre l’impatto visivo dei piloni. Più remota, visto lo stato del progetto, è la possibilità che i sostegni possano essere allontanati ulteriormente dalle abitazioni.

Il prossimo 8 luglio, al Circolo Arci La Fogliaia, in una ulteriore assemblea, comunque, l’amministrazione porterà il risultato degli approfondimenti svolti. "Abbiamo fatto presente che su questo tema c’è stata una cattiva comunicazione, da parte di Terna ma anche del Comune – spiega Serena Martinelli a nome del Comitato di cittadini Calenzano Paesaggio e Salute – perché sono state organizzate alcune riunioni anche dal Comune in cui si è parlato dei benefici dell’infrastruttura, del minor impatto sull’ambiente ma non si è mai parlato di come sarebbero state queste strutture".

Sandra Nistri