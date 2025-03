Assemblea sui lavori in via Aretina

Il Comune di Pontassieve invita i cittadini a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà martedì 25 marzo alle 21 in Consiglio Comunale. L’incontro rappresenta un’occasione per conoscere i progetti che nei prossimi mesi trasformeranno l’ingresso di Pontassieve, con l’obiettivo di renderlo più moderno, funzionale e sostenibile. Durante la serata, saranno presentati i programmi di lavoro che si sviluppano principalmente lungo via Aretina, dall’Istituto Balducci fino a piazza della Stazione. Gli interventi si concentreranno sul miglioramento e recupero dei servizi esistenti, ma soprattutto sulla creazione di nuovi spazi che favoriscano la crescita dei servizi per la comunità. In assemblea si illustrerà l’organizzazione dei cantieri.

L.B.