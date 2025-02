Assegno unico e Dsu Isee. Le novità

MiceliScade il 28 febbraio il termine per l’invio della Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) Isee aggiornata per non avere solo l’importo minimo dell’assegno; infatti se i percettori di assegno unico non rinnovano l’Isee entro fine mese, da marzo riceveranno solo 57,5 euro mensili per ciascun figlio a carico under 21. Si ricorda che la Dsu può essere inviata direttamente dal sito Inps, dall’App Inps mobile o rivolgendosi a un patronato. L’Inps ha specificato anche che coloro che negli anni scorsi hanno presentato una domanda di assegno unico e che non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia, non sono tenuti a presentarne una nuova. In assenza di variazioni segnalate l’assegno unico e universale verrà erogato alle condizioni già in essere fino a febbraio mentre da marzo farà fede il nuovo isee Inoltre va tenuto presente che se la Dsu aggiornata viene presentata entro il 28 febbraio, gli importi saranno adeguati già da marzo, se la Dsu aggiornata viene presentata entro il 30 giugno da quella data saranno erogati anche gli arretrati (marzo-giugno), in mancanza di aggiornamento dopo quella data si continuerà a ricevere l’assegno con importo minimo. L’Isee può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e che sono disponibili modalità semplificate di accesso al sistema Isee, mediante la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell’Isee. In alcuni casi è necessario modificare la domanda di assegno unico inizialmente presentata e/o presentare una dichiarazione sostitutiva aggiornata.Le domande a: [email protected]