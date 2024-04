Asma, il 7 maggio al Meyer visita e spirometria gratuite. Come fare e chi può usufruire

Firenze, 29 aprile2024 - Il 7 maggio è la Giornata mondiale dell’asma: la Broncopneumologia dell’Aou Meyer Irccs, come appartenente alla Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (Simri), ha scelto di partecipare attivamente all’evento. La visita e la spirometria. In questa occasione sarà offerta gratuitamente una breve visita e una spirometria ai bambini a partire dai 6 anni di età, non noti al servizio e fino a esaurimento posti e lo staff del Meyer sarà a disposizione per dare un primo inquadramento sulla salute respiratoria del bambino.

A fine valutazione sarà rilasciato un piccolo gadget. La spirometria è un esame semplice e assolutamente indolore: al bambino viene chiesto di inspirare - cioè di riempire profondamente i polmoni d’aria – per poi espirare con forza per svuotarli del tutto. Ad aiutarlo, oltre al personale del Meyer, una simpatica applicazione che gli consente di vedere su schermo alcune animazioni che si muovono “a tempo” con il suo respiro.

Questo esame è importante per valutare la funzionalità polmonare ed intercettare precocemente malattie respiratorie, come appunto l’asma bronchiale. Come fare. Per facilitare l'organizzazione delle visite (i posti sono limitati) e ridurre al minimo le attese è necessario inviare una e-mail a: [email protected] con oggetto “Giornata Mondiale dell’Asma per SIMRI” indicando nel testo: nome, cognome, data di nascita del bambino/a di cui si richiede la valutazione e contatto cellulare.