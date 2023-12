Asilo nido. L’intervento di riqualificazione

Sono in partenza i lavori per riqualificare e migliorare anche dal punto di vista energetico l’asilo nido "Il Pesciolino" di Sieci. Si tratta di una delle strutture formative più importanti del territorio comunale di Pontsassieve, una delle principali dell’intera Valdisieve. Il progetto arriva dopo qualche temnpo di attesa. L’amministrazione comunale era infatti ben consapevole delle necessità di sistemazione della scuola, ma - come spesso accade in questi casi - mancavano i fondi necessari per far partire il progetto. Un intervento che - alla fine dei conti - costerà circa 329mila euro, finanziati grazie all’ottenimento di fondi Pnrr. Soldi che permetteranno l’adeguamento della struttura che ospita i piccoli di Sieci. In particolare il progetto prevede di riconvertire alcuni locali dell’edificio per ospitare 24 bambini e creare altri locali a servizio delle tante attività svolte dalla scuola.

Dalle modifiche interne saranno realizzati una nuova cucina, una nuova area dispensa e un nuovo spogliatoio dotato di servizi igienici. All’esterno dell’asilo sarà poi installata una nuova pavimentazione con gomma anti trauma per l’area gioco. Spazio che, inoltre, sarà dotato di una pergola per poter sfruttare gli spazi all’aperto anche nei periodi più caldi. Oltre alla riqualificazione funzionale della struttura, il progetto prevede anche l’efficientamento energetico dell’edificio, con la sostituzione degli attuali infissi con nuovi in alluminio e Pvc, la realizzazione delle facciate con sistema a cappotto ed una rinnovata tinteggiatura. A completare gli interventi di miglioramento energetico anche l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico.

Leonardo Bartoletti