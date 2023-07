Asili nido gratis per oltre 14mila bambini da settembre

Firenze, 10 luglio 2023 - La Regione Toscana concederà l'accesso all'asili nido gratis a oltre 14mila bambini da settembre, per le famiglie sotto i 35mila euro di Isee: l'iniziativa, finanziata con 233 milioni di euro del Fondo sociale europeo 2021-27, è stata presentata oggi nella sede regionale del Pd a Firenze dal governatore Eugenio Giani, dall'assessora regionale Alessandra Nardini, e dal segretario regionale del partito Emiliano Fossi. La Ue, ha osservato Giani, "ha consentito di sviluppare questo progetto che diventa una sorta di esempio, coerente all'impostazione che il Pd sta sostenendo a tutti i livelli". Le risorse "saranno sufficienti a coprire i prossimi anni, quindi fino al 2027", ha spiegato Nardini, ricordando che "avevamo ipotizzato per il primo anno circa 10mila famiglie interessate: sono arrivate più domande di quelle previste, 14.393 domande, abbiamo le risorse sufficienti a coprirle perché avevamo stanziati risorse in abbondanza". La misura della Regione, per Fossi, "ha un valore politico che traccia una linea netta di demarcazione tra destra e sinistra", e "credo che possa essere un modello anche da valorizzare sul piano nazionale: di questo abbiamo parlato anche con la segretaria nazionale Elly Schlein, credo sia uno dei tratti che ci possano caratterizzare".