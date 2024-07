Asili nido, mano tesa del Comune: "Contributi e sconti per le famiglie"

Un sostegno tangibile anche a quelle famiglie che non hanno potuto accedere alla misura regionale "Nidi gratis". Lo ha deciso la giunta approvando una delibera che dispone l’assegnazione di contributi per la frequenza dei servizi per la prima infanzia a nuclei familiari residenti con Isee compreso tra 35.001 e 50.000 euro. Nello specifico i beneficiari che frequentano servizi all’infanzia comunali avranno uno sconto sulla retta mensile, a partire da settembre, di importo variabile a seconda dell’orario di frequenza (da 100 euro per la fascia mattutina a massimo 150 euro per la fascia intera giornata). Per le famiglie con figli che frequentano servizi all’infanzia privati accreditati e convenzionati con l’Amministrazione, l’intervento consiste invece nel rimborso di una quota delle rette, pari alla differenza tra la tariffa mensile del nido privato e la tariffa mensile del nido comunale (corrispondente per orario di frequenza e per fascia Isee), al netto del Bonus Inps.

"Si tratta – sottolinea l’assessore alle Politiche educative Sara Martini - di un supporto alla famiglia che va nella direzione di considerare il nido d’infanzia come un servizio prioritario per l’educazione di bambine e bambini e per la conciliazione dei tempi familiari. È un segnale di attenzione nei confronti di tutti i nuclei familiari che scegliamo di confermare anche per il prossimo anno educativo, nella consapevolezza del valore educativo della frequenza ai servizi all’infanzia che pone le basi per il successivo percorso di apprendimento e per lo sviluppo armonico e sostenibile di tutta la comunità".

As autunno, fra l’altro, la possibilità di frequentare i nidi per i più piccoli si amplierà con l’apertura di una nuova struttura a gestione diretta, nell’ex struttura de "Il Cappell’Ajo Matto" al Neto con 23 ulteriori posti.