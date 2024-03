Asili nido Ecco il piano scolastico: "Prevista la riduzione delle rette"

Piano scolastico comunale, e riduzione delle rette per i nidi pubblici e privati accreditati la giunta approva i nuovi atti di indirizzo. Dal punto di vista del sostegno alle famiglie, ci sono 61.977,64 euro delle risorse del Fondo Nazionale destinati alla riduzione delle rette versate da parte delle famiglie residenti dei bambini frequentanti i nidi pubblici e privati accreditati (0-3 anni) e le scuole dell’infanzia private accreditate (3-6 anni) presenti sia sul territorio comunale che in altri comuni. La gran parte è destinata al servizio 0-3 e riguarda le rette pagate nel periodo ottobre – 2023, marzo 2024 al netto di eventuali contributi ricevuti a supporto della frequenza. "L’azione – ha detto l’assessore all’Istruzione, Ivana Palomba - prevede una riduzione tariffaria percentuale dell’importo effettivamente versato come retta. L’avviso per la presentazione delle domande verrà pubblicato nella sezione Bacheca del sito del Comune di Scandicci nel mese di aprile. In questi ultimi anni stiamo portando avanti politiche concrete a favore delle famiglie a partire dai primissimi anni dei figli, anche con misure di contribuzione alle spese per i nidi come è questa. Per garantire nidi e spazi educativi di alto livello per il numero massimo di famiglie stiamo andando verso un sistema sempre più integrato tra le offerte pubblica e privata, e questo è possibile a partire dall’innegabile standard qualitativo che accomuna i servizi diffusi nel nostro territorio". Sul fronte del piano educativo, e pur proseguendo coi posti attualmente in convenzione, la delibera di giunta prevede che il sistema che prevede l’uso dei servizi per la prima infanzia privati accreditati debba essere però "rivalutato". Quest’anno i posti assegnati secondo graduatoria sono stati 126, 36 per i piccoli tra 3 e 12 mesi, 54 per i medi tra 13 e 24 mesi e 36 per i grandi fino a 36 mesi, con una lista d’attesa di 129 domande. I posti assegnati con la graduatoria definitiva dello scorso anno, per l’anno educativo 2022/2023, furono invece 112. L’offerta comunale di posti di asili nido copre all’incirca la metà del bisogno delle famiglie di Scandicci. Dal punto di vista economico anche alle famiglie con un reddito sotto ai 35 mila euro che usufruiscono dell’offerta educativa integrata nel nostro territorio sono riconosciuti pari benefici che per i posti pubblici, con l’operazione Nidi Gratis della Regione Toscana. Fabrizio Morviducci