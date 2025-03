Asili nido, aperte le iscrizioni

Aperte le iscrizioni per i nidi comunali per il prossimo anno educativo riservate ai bimbi nati o che nasceranno entro il prossimo 30 aprile. I posti disponibili sono 62: 17 per "La Girandola" (in piazza Antonietta, a Lo Stecco, fascia 12-36 mesi), 29 per il nido "Il Trenino" (in via Don Primo Mazzolari a Figline, 3-36 mesi) e 16 posti per il "Chicchirullò" (in piazza Malgrat de Mar a Incisa, 3-36 mesi). La domanda va presentata entro il 30 aprile con Isee 2025 ordinario o corrente per minori se si vuole fruire delle agevolazioni Inps. Prima di effettuare l’iscrizione, si può visitare senza prenotazione i servizi per la prima infanzia del territorio negli Open day dalle 17,30 alle 19: il Trenino apre le porte il 26 marzo e 10 aprile, la Girandola il 31 marzo e il 16 aprile, il Chicchirullò il 3 e 15 aprile.