Asili Meno richieste, attese ridotte

Sono in calo, rispetto all’anno scorso, le richieste per un posto nei nidi comunali ma le disponibilità non ci sono per tutti. Emerge dalle graduatorie provvisorie per l’ammissione ai servizi comunali per l’anno educativo 20232024 consultabili online su www.comune.sesto-fiorentino.fi.itnidi23-24. In totale le domande arrivate sono state 280 a fronte di 155 posti assegnabili (29 Piccolissimi, 31 Piccoli, 67 Medi e 28 Grandi). "Abbiamo registrato una lieve flessione delle domande rispetto allo scorso anno – sottolinea l’assessore alle Politiche educative Sara Martini (foto) –. Le liste di attesa si confermano in linea con quelle dello scorso anno; nella fascia piccolissimi siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste ed è rimasto un posto libero". "La grande novità di quest’anno – prosegue – è la misura Nidi gratis della Regione. Sul nostro territorio, grazie al lavoro degli uffici comunali ai fini dell’accreditamento, potranno beneficiarne anche gli iscritti ai nidi privati, garantendo l’accesso a più famiglie possibile". Le graduatorie resteranno in pubblicazione fino all’11 maggio; entro quando si possono presentare opposizioni per mail a [email protected] Entro il 28 maggio ci saranno le graduatorie definitive.

Sandra Nistri