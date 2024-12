Asfaltature alle Sieci concluse in via Puccini e piazza Vivaldi

Conclusi in via Puccini e in piazza Vivaldi a Sieci una serie di lavori di asfaltatura che si sono svolti in due fasi. La prima di queste ha visto la nuova asfaltatura di piazza Vivaldi, a completamento dell’intervento generale di recupero di cui è stata oggetto la piazza, e la piazzetta adibita a parcheggio all’inizio di via Puccini. Poi, nella seconda fase - chiusa nella settimana appena finita - i lavori di asfaltatura si sono spostati lungo tutta via Puccini. Per permettere l’intervento, e comunque seguendo l’avanzamento dei lavori sono stati istituiti divieti di sosta in orario di cantiere e, sempre in orario di cantiere, la viabilità interna alla via ha subito temporanee chiusure. Anche le postazioni cassonetti nelle aree interessate sono state temporaneamente rimosse.

Nell’ambito dell’intervento sono state anche installate ricariche per bici elettriche, un rinnovato parcheggio a servizio dell’area produttiva di Sieci ed il collegamento ciclopedonale dalla piazza alla ciclovia dell’Arno. Un intervento di riqualificazione urbana che - più in generale - si colloca proprio nell’ambito dell’intervento di realizzazione della ciclopista dell’Arno, con alberature, la realizzazione di un tratto di percorso ciclopedonale che si collega alla ciclovia dell’Arno ed - appunto - un’area per ricarica di bici elettriche.

L.B.