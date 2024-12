Arturo Brachetti al Teatro Verdi: un concerto tra racconto e musica

È un insolito Brachetti, ricco di storie affascinanti in bilico tra parola e musica quello che dà appuntamento sabato 21 dicembre alle 20,45 al Teatro Verdi, con un particolare concerto di musica classica. La veste che indossa è quella di showteller, letteralmente ’raccontatore di spettacolo’, uno degli aspetti meno noti ma più radicati di Brachetti, profondo conoscitore del teatro internazionale, dei suoi meccanismi e della sua storia. Attraverso il concerto ’Pierino, il lupo e l’altro’, Brachetti condurrà il pubblico alla scoperta del ’dietro le quinte’ della musica classica affrontandolo in maniera divertente e accessibile a tutti attraverso il racconto. La base di partenza è l’Ensemble Symphony Orchestra, una delle più conosciute orchestre nell’ambito nazionale. L’Orchestra diretta da Giacomo Loprieno è nata dalla fusione delle esperienze classiche e liriche di alcuni tra i migliori strumentisti italiani provenienti da importanti teatri nazionali quali il Carlo Felice di Genova, il Maggio Musicale Fiorentino e l’Orchestra della Toscana.

La parte musicale si appoggia al racconto di Arturo Brachetti semplice e coinvolgente, qui in veste di voce narrante, uno degli artisti teatrali italiani più noti al mondo. ’Pierino, il lupo e l’altro’ è un concerto tra racconto e musica, che parte dalla celeberrima fiaba musicale di Sergej Prokof’ev – divenuta nel tempo pezzo di bravura per grandi attori e musicisti – per diventare nelle mani e nell’arte teatrale di Brachetti una serata ricca di storie in bilico tra parola e musica.

La prima parte del concerto è Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev, così come lo conosciamo, qui con la voce e la maestria di Arturo Brachetti. Sul palco appaiono prima Prokofiev e poi Brachetti, che si rivolge direttamente agli spettatori spiegando loro che, se si vuole ascoltare quest’opera, bisogna aver il cuore leggero come quello dei bambini. Da qui comincia a raccontare la favola. La seconda parte è ’L’altro’, un percorso a sorpresa tra i differenti stili di direzione musicale, reso divertente dalla complicità dell’orchestra e del pubblico. Il concerto si chiude con un suggestivo momento di sand painting a dimostrazione come il connubio tra le arti, apparentemente lontane tra loro, possa creare nuove e affascinanti esperienze. Il concerto è diretto da Giacomo Loprieno, direttore d’orchestra che dopo una lunga esperienza in Italia e all’estero in produzioni liriche e sinfoniche.

Olga Mugnaini