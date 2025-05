Artigiancredito. Mezzo miliardo di finanziamenti

Si è chiuso positivamente il 2024 di Artigiancredito, consorzio Fidi della piccola e media impresa, che lo scorso anno ha deliberato 512.111.754 euro di finanziamenti garantiti registrando un +5,24% sullo stesso dato del 2023: di questi ne sono stati erogati 445,7 milioni di euro (+9,81%). I dati contenuti nel bilancio di esercizio 2024, presentato il 13 e 14 maggio. Nel documento si legge anche che nel corso del 2024 Artigiancredito ha erogato 13,2 milioni di operazioni di credito diretto, con un ritmo in accelerazione. Nell’esercizio 2024 sono state acquisite la riassicurazione e la controgaranzia del Fondo di Garanzia per 4.395 PMI per un valore di oltre 319 milioni di euro confermando Artigiancredito quale primo player tra i confidi per utilizzo del Fondo. Sono stati inoltre utilizzati i Fondi MISE per 647 operazioni per un valore di oltre 117 milioni di euro. Questi risultati sono stati possibili grazie alla sinergia con le reti associative di CNA e Confartigianato che ha consentito di raggiungere quante più possibili PMI sul territorio italiano, in special modo in Toscana ed Emilia-Romagna.

Anche gli investimenti sul piano informatico hanno dato il loro contributo attraverso un percorso iniziato nel 2022 che ha portato Artigiancredito a digitalizzare gran parte del processo del credito. Per quanto riguarda gli altri dati Artigiancredito presenta una compagine sociale di circa 120.000 imprese, fondi propri per 93,5 milioni di euro ed un portafoglio garanzie di oltre 1 miliardo di euro. "Uno straordinario risultato, in controtendenza con quello del sistema bancario nella concessione del credito alle PMI: – ha commentato il Presidente Fabio Petri (in foto) – continueremo a concentrarci sull’efficientamento del processo del credito e sull’espansione territoriale".