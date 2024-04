Artigianato e fiori. Mostre prese d’assalto. File fin dal mattino: "Creatività e bellezza"

Artigianato e fiori: è boom. Una folla di appassionati ha dedicato la giornata di festa alle due kermesse: inutile dire che si sono scatenate code, complice anche la carenza di vigili per una mole di traffico degna appunto dei grandi eventi. L’88esima edizione della Mostra internazionale dell’artigianato (Mida), alla Fortezza da Basso, si è aperta ieri con il vento in poppa con i visitatori che fin dalla mattina si sono messi in coda per entrare e hanno affollato i padiglioni, mostre e laboratori allestiti in fiera.

"Una manifestazione consolidata all’insegna della creatività, bellezza, innovazione e sostenibilità" le parole del presidente della Regione, Eugenio Giani, ricordando che la fiera "segna la vocazione espositiva, commerciale, di valorizzazione dell’artigianato, anche artistico, nella città di Firenze e in Toscana". Insomma, non una semplice fiera, ma una vera e propria festa dedicata all’handmade, con un lungo elenco di espositori, ben 530 (+18% rispetto all’anno scorso) su una superficie complessiva di 34.000 metri quadrati. La cerimonia inaugurale si svolgerà stamani (ore 11) al Teatrino Lorenese ed è previsto il video messaggio del ministro del Made in Italy, Adolfo Urso.

Al Giardino dell’Orticoltura, sempre ieri, si è aperta la mostra mercato primaverile di piante e fiori, a cura della Società Toscana di Orticultura. E anche in questo caso, fin dal mattino tanti fiorentini (e non solo) hanno affollato il giardino per ammirare l’incredibile varietà di piante e fiori provenienti da più di 75 espositori specialisti del settore florovivaistico italiano, partecipare alle varie attività collaterali come laboratori, dibattiti, performance artistiche e passeggiate.

Le due mostre resteranno aperte fino al 1° maggio.