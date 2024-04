Arriva la nuova edizione di "BuyWine" la vetrina del vino Made in Italy . Chianti Classico ai primi posti

Sono quasi 200 i buyer da 41 Paesi del mondo che ieri e oggi si sono riuniti per "BuyWine", la vetrina internazionale BtoB del vino Made in Tuscany, promossa da Regione Toscana insieme a Camera di Commercio di Firenze e organizzata da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana. Oltre 240 cantine, di cui 177 certificate bio, più di 1500 etichette in assaggio e 3700 degustazioni in programma. Per la prima volta dopo il Covid anche la Cina tra i Paesi presenti, oltre ad Asia, Sud America ed USA. Sul fronte seller sono quest’anno 241 le cantine presenti, rappresentative di 50 denominazioni, tra cui dominano IGT Toscana, Chianti Classico e Maremma Toscana. Tra i presenti c’erano: l’Assesora Stefania Saccardi, il Presidente di PromoFirenze Massimo Manetti, il Presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi e il Direttore di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo.