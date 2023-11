Arriva il Viola Parking, pronti 490 posti: "Soluzione tampone, in attesa tramvia"

La Fiorentina in accordo col Comune di Bagno a Ripoli potenzia la sosta per accogliere i suoi tifosi e ha deciso per questo di ampliare ulteriormente la sua proprietà: con l’acquisto di un nuovo terreno adiacente al nuovo Viola Park da 6 ettari, ha intenzione di realizzare un’area di sosta tutta sua da ben 490 posti auto. Sarà provvisorio, sottolinea il sindaco ripolese Francesco Casini: in programma a stretto giro c’è la realizzazione del parcheggio scambiatore in carico al Comune di Firenze e che servirà in primis la tramvia per la nuova linea che collegherà il cuore di Bagno a Ripoli con piazza della Libertà, ma in quanto pubblico anche le altre esigenze di sosta della zona tra cui, appunto, il centro sportivo. Quando sarà pronto, verrà dunque chiuso sia il parcheggio provvisorio allestito dal Comune stesso, sia quello che ora vuole realizzare la Fiorentina. "Quanto richiesto dalla società viola – dice Casini - ha una logica, naturalmente previo sì del consiglio comunale e autorizzazione paesaggistica". La proposta andrà in discussione nella prima seduta consiliare utile. "Fino ad oggi – prosegue il sindaco Casini – non c’è mai stato il problema dei parcheggi, avendo messo a disposizione le aree di via Granacci appositamente per questa finalità, in attesa della tramvia il cui scambiatore sarà cofinanziato anche dal nostro Comune, anche se l’opera spetta a Palazzo Vecchio quale base appaltante". La volontà della Fiorentina sarebbe quella di realizzare 490 posti auto nei nuovi 6 ettari di terreno appena acquistati. "Sarà tutto green senza consumo del suolo e permeabile: non verrà versato un centimetro di cemento" garantisce Casini. Intanto aumentano le possibilità di accesso al Viola Park: all’ingresso principale di via di Rosano, si aggiungono gli accessi da via villa olmi e Nave a Rovezzano, "soluzione così che va così ad alleggerire la viabilità sulla Sp34, pur ricordando che il Viola Park ha la sua attività prevalente nel weekend o per eventi particolari, e dunque non appesantisce la viabilità in orario di punta".

Manuela Plastina