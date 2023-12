Arriva il bando per le residenze d’artista

Il Museo Novecento dà il via, in occasione del decimo anno di attività, ad un progetto di residenze d’arte nel complesso delle ex-Leopoldine. Fino al 31 gennaio è aperto il bando per artisti e curatori interessati a partecipare al progetto di residenze di sei mesi pensato per sostenere la formazione e la produzione in arte contemporanea. La prima edizione, dal titolo Wonderful! Art Research Program 2024 "si svolgerà da marzo a settembre 2024 ed è indirizzata a quattro artisti ed un curatore nati dal primo gennaio 1990 ed è realizzata grazie al contributo di Maria Manetti Shrem, filantropa italo-americana, che risiede a San Francisco ma ritorna diverse volte l’anno nella sua città natale (Firenze), supportando questo programma permetterà anche a due laureati del dipartimento di arte di UC Davis di unirsi al team italiano per un mese, contribuendo al design dell’istallazione della mostra. Le residenze includono spazi comuni e alloggi privati. Ad ogni artista e al curatore verranno assegnati 5mila euro.