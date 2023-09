Arma, Saitta saluta la piana fiorentina

Ultima giornata al comando della compagnia carabinieri di Signa per il tenente colonnello Renato Giuseppe Saitta. Dopo quattro anni di attività nella piana fiorentina, l’ufficiale dell’Arma si trasferirà infatti a Pescara, assumendo il comando del reparto operativo. Nato nel 1968 a Piazza Armerina (Enna), sposato e con un figlio, Saitta si è laureato in Scienze politiche all’università di Siena e in Giurisprudenza a Napoli. Dopo aver terminato nel 2000 il percorso di formazione alla Scuola ufficiali carabinieri di Roma, da tenente è stato impiegato al Comando generale dell’Arma come addetto alla prima sezione dell’Ufficio armamento ed equipaggiamento speciale per essere poi trasferito al Comando tutela patrimonio culturale di Roma.

Fra le altre cose, ha preso parte nelle indagini che hanno ricostruito le acquisizioni illecite effettuate da privati e da musei internazionali. Subito dopo la promozione a capitano, nel 2008, è stato assegnato alla terza sezione della Divisione disciplina del Ministero difesa, Direzione generale personale militare. Conseguito il grado di maggiore, nel 2016 ha ricoperto il ruolo di Capo sezione personale al Comando provinciale di Roma. Infine, promosso tenente colonnello nel 2018, è stato trasferito nel 2019 alla guida della compagnia di Signa, che si occupa anche di Lastra, Campi, Sesto e Calenzano. Notevole il lavoro portato avanti in questi anni nella Piana, sia sul fronte delle indagini, sia sul lato della prevenzione dei reati.

Li.Cia.