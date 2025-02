Area pedonale: cambiano gli orari

Cambiano da domani gli orari d’accesso nell’area pedonale di piazza Marsilio Ficino: si amplia la fascia oraria dedicata a chi necessità di scarico e carico delle merci, nonché ai residenti e alle attività economiche con apposita autorizzazione rilasciata dal comando della Municipale. Da domani nell’area pedonale A, che contraddistingue la parte centrale della piazza, è previsto l’accesso in orario mattutino e pomeridiano. La nuova fascia di accesso e sosta prevista dal Comune su richiesta dei commercianti e residenti, va dalle 15 alle 16 con sosta per massimo 30 minuti; va ad aggiungersi a quella già in vigore tra le 6 e le 10. Rimangono tutte le precedenti disposizioni: per entrare nelle aree pedonali durante le fasce orarie di divieto, bisogna avere un apposito permesso, rilasciato a titolo gratuito per comprovati motivi. Altrimenti è vietato circolare o sostare l’area pedonale.

Manuela Plastina