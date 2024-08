Area Faggiola. Il nuovo murales naturalistico

Adesso l’area picnic della Faggiola, a Palazzuolo sul Senio, è ancora più accogliente. CLAI, la cooperativa agroalimentare a cui fa capo il caseificio della Faggiola, ha preso l’iniziativa di trasformare radicalmente l’aspetto della vecchia cabina elettrica presente nel piazzale. E in collaborazione con Enel e Comune, ha commissionato a un artista imolese, Andrea Pelliconi, detto "Fungo", di realizzare un grande murale su tutte le superfici della toretta, alta oltre otto metri. Inaugurato ieri. E il risultato è piaciuto a tutti, cento metri quadrati di colore, bellezza e allegria, un murale di ispirazione naturalistica, ricco di alberi e animali che abbellisce l’area, la quale, dopo la risistemazione, è ancor più porta d’ingresso per i turisti che vengono nel piccolo comune dell’Alto Mugello. "L’anno scorso si sono conclusi i grandi lavori di ristrutturazione del caseificio – sottolinea Giovanni Bettini, presidente CLAI –. È stata coinvolta anche l’area verde antistante, in cui è nato il nuovo Punto Ristoro Faggiola con un’area picnic dotata di quattro capannine coperte. Un servizio che ha permesso di rendere ancora più rigenerante la sosta dei turisti di passaggio in zona. Fin da subito abbiamo ragionato sulla presenza di questa torretta, tanto necessaria quanto fisicamente evidente. Dobbiamo ringraziare di cuore Andrea Pelliconi per la splendida opera realizzaao, che dona ora una veste tutta nuova a questa struttura. Il suo lavoro restituisce perfettamente il senso di natura, armonia e serenità che desideriamo evochi la nostra area verde in coloro che vengono qui per curiosità oppure per acquistare e gustare sul posto i prodotti Clai e Faggiola". Il sindaco è d’accordo: "Il nostro paese si arricchisce di una vera e propria opera d’arte – dice Marco Bottino –, che si inserisce perfettamente nel contesto naturale che circonda Palazzuolo".

Paolo Guidotti