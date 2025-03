Danni dell’alluvione: fuori pericolo il patrimonio dell’Istituto Ernesto De Martino

Firenze, 18 marzo 2025 – L’alluvione ha non solo le persone e le case ma anche gli importanti beni culturali conservati a Sesto Fiorentino che rischiavano di essere distrutti dal fango: è stata una corsa contro il tempo, andata a buon fine, che ha salvato l’archivio storico dell’Istituto Ernesto De Martino.

Si è concluso infatti l'intervento di messa in sicurezza del patrimonio dell'archivio storico dell'Istituto Ernesto De Martino a Sesto Fiorentino, che ha previsto lo svuotamento e il trasporto di libri e documenti fino a Calenzano, per la crioconservazione in speciali container refrigerati a -25° presso il Centro Logistico dalla Protezione civile della Metrocittà "La Chiusa", il quale è anche magazzino di Regione Toscana per il deposito dei beni mobili regionali di pronto impiego sul territorio per attività di protezione civile, e che ha messo a disposizione i freezer per la conservazione.

I"Questo trattamento permetterà di restaurare le opere salvate, che invece sarebbero marcite se lasciate ad asciugare o sbriciolate una volta secche – spiega Massimo Fratini, Consigliere Metropolitano con delega alla Protezione civile – Lo stesso trattamento è stato effettuato nel 2023 per l'alluvione che ha colpito Campi Bisenzio, salvando l'archivio di Villa Montalvo".

Grazie alla sinergia tra la Sovrintendenza archivistica e bibliografica della Toscana, i Restauratori della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e dell'Opificio delle pietre dure di Firenze, il Comando dei Carabinieri - Nucleo tutela Beni Culturali, la Direzione Cultura di Regione Toscana del Comune di Sesto e con il supporto della Colonna Mobile Protezione Civile Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze, sono così stati messi in salvo i libri finito sott'acqua e coperti di fango.