Archivio Gucci. Paradiso in terra dal 14 marzo

Eva

Desiderio

Un altro "regalo" della moda alla città di Firenze. Con l’apertura di un ciclo di conferenze d’arte e dintorni all’Archivio Gucci in via delle Caldaie 7, là dove un tempo la maison fondata a Firenze da Guccio Gucci nel 1921 dagli anni ’50 ha avuto fabbrica, laboratori e showroom fino a questa destinazione culturale voluta dal Gruppo Kering e da Alessandro Michele (allora direttore creativo) nel centenario di Gucci. Qui a Palazzo Settimanni ha fatto la sua prima sfilata Tom Ford, primi anni ’90, quando era ancora uno stilista giovane e sconosciuto. Ora a tre anni da quella inaugurazione ecco che l’Archivio Gucci si apre alla città dal 14 marzo al 30 maggio, con orario sempre alle 18,45, con la quinta stagione delle Brevissime Lezioni di storia delle arti, l’iniziativa di divulgazione ideata dal Centro Di nel 2022. Questa stagione, intitolata Paradiso in terra, è dedicata al tema tanto vasto quanto affascinante del paesaggio e della natura che lo compone. E alle sfilate di Parigi il tema del paesaggio si è imposto con alcuni video dedicati alla salvaguardia del pianeta da Stella McCartney e da Balenciaga. Durante le 8 lezioni all’Archivio Gucci tenute da noti architetti paesaggisti, storici, agronomi, scrittori e filosofi della comunicazione, si affronteranno temi che vanno dal concetto storico-filosofico e contemporaneo di paesaggio. Si comincia il 14 marzo con l’architetto Eugenio Pandolfini e suo "Paesaggio nascosto", cui seguiranno l’archeologa Anna Anguissola con La natura in una stanza. Prima di ogni lezione, tre gruppi di persone (ore 17–17,30–18) potranno effettuare delle visite guidate all’Archivio Gucci, previa conferma della prenotazione. Per le lezioni e per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione (per soci e non soci) via email scrivendo a [email protected] entro 24 ore dal giorno della lezione.