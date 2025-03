Archivio della ceramica rinnovato. Concluso il restauro di tre opere

‘Taglio del nastro’, nei giorni scorsi, per tre opere restaurate dell’Archivio della ceramica di via Savonarola. Si tratta di una lunetta rappresentante l’annunciazione prodotta dalla Manifattura Ciulli e di due rilievi con soggetto la Madonna col bambino prodotti dalla Manifattura Fantechi. I restauri sono stati eseguiti da Roberta Mangiola e Simone Di Virgilio, professionisti incaricati dall’amministrazione comunale. Alla cerimonia hanno preso parte alcune classi del liceo artistico di Sesto Fiorentino dove è presente un indirizzo specifico dedicato alla ceramica.

Le tre opere sono state collocate in una sala dell’Archivio recentemente ristrutturata dove è stato ricostruito anche tutto il processo di produzione della porcellana: "La ceramica a Sesto è la Ginori - ha sottolineato la vicesindaco Claudia Pecchioli (nella foto) intervenuta all’inaugurazione - ma anche la miriade di piccole manifatture in cui hanno lavorato generazioni di sestesi. In questi anni ci siamo impegnati ad accrescere e rendere accessibile al pubblico l’Archivio della ceramica, al cui interno sono custodite opere di grande rilievo artistico e storico. Nei prossimi anni andremo avanti col percorso di valorizzazione, arricchendo le collezioni, restaurando i pezzi più significativi, portando nell’Archivio iniziative e occasioni di riscoperta della nostra storia".