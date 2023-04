Architettura, Santa Verdiana ha il suo nuovo ingresso

Firenze, 17 aprile 2023 – Inaugurato ufficialmente oggi il nuovo ingresso al complesso didattico di Santa Verdiana, che ospita la Scuola di Architettura di Firenze. A presentare il nuovo accesso di largo Annigoni, che sostituisce quello attuale di piazza Ghiberti, sono stati la rettrice Alessandra Petrucci e il direttore del Dipartimento di Architettura Giuseppe De Luca. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, anche la vicesindaca di Firenze Alessia Bettini e il direttore generale dell'ateneo Marco Degli Esposti.

Il nuovo accesso è stato realizzato all'interno di un progetto di riqualificazione di largo Annigoni a seguito di un accordo fra Comune di Firenze, Ateneo fiorentino e Firenze Parcheggi. La nuova apertura attraverso la sede di Firenze Parcheggi mette in comunicazione largo Annigoni con la corte interna di Santa Verdiana che, riqualificata, ospita la nuova portineria, per l'accoglienza e il controllo degli ingressi, e una nuova scala di emergenza e accesso ai piani superiori. Rinnovate anche l'illuminazione, la segnaletica e la pavimentazione della corte. "Oltre ad essere più funzionale per il flusso studentesco - ha commentato la rettrice Alessandra Petrucci -, il nuovo ingresso rappresenta un collegamento fra il cuore del quartiere e la storia dell'ex-convento che si apre ancora di più alla città”.