Ricerca e tirocini: sempre più stretta l’alleanza tra UniFi e Nuovo Pignone-Baker Hughes

Firenze, 17 aprile 2023 - Un accordo che corona tanti anni di eccellente collaborazione e che rende strutturale un rapporto, in modo che sia sempre più proficuo ed efficiente.

Scambio, incisività e sostenibilità sono le parole chiave che fanno da sfondo al nuovo accordo tra Università di Firenze e Baker Hughes, azienda di tecnologia al servizio dell’industria e dell’energia, siglato questa mattina in aula magna durante un incontro aperto agli studenti e dedicato al dialogo tra mondo accademico e sistema produttivo.

Obiettivi del nuovo accordo: promuovere la ricerca universitaria e lo sviluppo industriale in chiave di trasferimento tecnologico, favorire iniziative di formazione e orientamento al lavoro, dare impulso a progetti di innovazione di ampio respiro.

L’intesa durerà cinque anni e si concretizzerà nel potenziamento dell’attività di ricerca, consulenza, progettazione e sperimentazione da svolgere in UniFi, insieme a Baker Hughes. Prevede la creazione di laboratori congiunti su specifiche tematiche, oltre a maggiori opportunità di tirocinio curriculare o per neolaureati interessati ad arricchire il proprio bagaglio con una esperienza formativa in azienda.

Pensare che le prime collaborazioni tra l’Ateneo fiorentino e Baker Hughes risalgono al 1975 e assumono forma continuativa nel 1990. Nel tempo hanno intrecciato piani diversi, come avvenuto di recente per il progetto “Archivio storico di Nuovo Pignone”, relativo alla conservazione e alla riscoperta della storia di Nuovo Pignone a cura della Scuola di Scienze Archivistiche e Biblioteconomiche.

“Sono particolarmente orgogliosa di questo nuovo accordo che vede il nostro Ateneo come interlocutore privilegiato di un partner industriale come Baker Hughes che ha base a Firenze e ha progetti di valore in tutto il mondo – spiega la rettrice Alessandra Petrucci –. Questa intesa si rivela strategica non solo per le attività di terza missione, ma anche per gli scenari che apre ai nostri giovani indirizzandoli verso una crescita formativa e professionale estremamente qualificata”.

“In Baker Hughes siamo convinti che la collaborazione, la ricerca e l’innovazione siano elementi strategici ed essenziali nella strada verso un futuro energetico sostenibile, per questo sono centrali nella nostra azienda. La transizione energetica è infatti un percorso e una sfida che richiede il contributo di tutti, dalle realtà pubbliche a quelle private agli istituti di ricerca - ha evidenziato Paolo Noccioni, presidente Nuovo Pignone, IET, Baker Hughes -. Di fronte a noi abbiamo la sfida epocale della transizione energetica. C’è bisogno in tal senso del contributo di tutti, dalle realtà pubbliche a quelle private”.

Alla cerimonia anche l’assessore del Comune di Firenze Benedetta Albanese.