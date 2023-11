Archeologia informatica. Domani a villa Alberti torna il ’Vintage bit’

Appuntamento domenica 26 (ore 9-13 e 14.30-18), a Villa Alberti, con la nuova edizione di "Firenze Vintage Bit", evento per i collezionisti di retrocomputer e per gli appassionati di archeologia informatica. Col patrocinio del Comune e della Pro Loco, l’evento è dedicato a "Passato, presente e futuro dello standard Msx". Lo standard Msx (Machines with Software eXchangeability) fu concepito tra il 1980 e il 1983 da Kazuhiko Nishi con l’intento di creare delle linee guida comuni che diversi produttori avrebbero potuto seguire per la costruzione di computer compatibili. Le prime macchine arrivarono sul mercato nel 1984 quando erano già apparsi il Pc Ibm, l’Apple Machintosh e il Commodore Amiga. La mostra sarà un’occasione per approfondire questi aspetti nella conferenza della domenica mattina. Non mancheranno poi videogiochi ed emulatori su diverse piattaforme moderne. La manifestazione, si terrà stavolta a Signa, e la parte logistica sarà curata dalla Pubblica Assistenza di Signa.