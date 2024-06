Archeologia. Il nuovo progetto di scuola e università

L’Archivio della Ceramica Sestese di via Savonarola ospiterà, oggi alle 17, l’evento conclusivo del progetto "Archeologia del territorio fiorentino" proposto dal Rotary Club Firenze Sesto Michelangelo e realizzato in collaborazione con il Museo e Istituto di Preistoria e con l’Amministrazione comunale. In particolare, saranno esposti i lavori degli alunni delle dieci classi di scuola primaria del territorio che hanno partecipato all’itinerario seguendo percorsi di approfondimento storico- archeologici dell’area fiorentina (dalla preistoria all’età romana), con attività di archeologia simulata e visite guidate ai siti archeologici. All’evento di questo pomeriggio prenderanno parte, tra gli altri, l’assessore sestese alle Politiche Scolastiche Sara Martini, la presidente del Rotary Club Sesto Michelangelo Anna Paola Capocchi, Maddalena Chelini del Museo di Preistoria "Paolo Graziosi" e Lucia Sarti dell’Università di SienA.