Arcaplanet va a caccia di addetti alla venduta Arcaplanet organizza un career day a Cascina il 7 maggio per selezionare addetti alla vendita per i negozi di Pisa, Lucca e Livorno. L'evento permetterà ai candidati di incontrare i responsabili delle risorse umane e offre opportunità di lavoro e stage retribuiti in vari negozi della Toscana. Per informazioni e candidature consultare la pagina web indicata.