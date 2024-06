Appuntamento al Balagàn Café . Coen e Trabelsi, musica che unisce

E’’ la "Bellezza" il tema dell’11ª edizione del Balagàn Cafè. Musica, eventi culturali, drink, degustazioni e visite guidate dal 22 giugno al 31 agosto: ogni giovedì nel giardino della Sinagoga fino alla Giornata Europea della Cultura Ebraica che, il 10 settembre, vedrà Firenze capofila tra le città italiane.

Il Balagàn Café aprirà ufficialmente l’estate giovedì nel giardino della Sinagoga dando il via a una serie di appuntamenti settimanali fino a giovedì 31 agosto in attesa della Gece di domenica 10 settembre. La kermesse culturale estiva in programma alla Sinagoga, organizzata dalla Comunità Ebraica di Firenze e dal Comitato Rete Toscana ebraica in collaborazione con il Museo ebraico di Firenze, con il sostegno della Regione Toscana e realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, vede un programma straordinariamente ricco con nazionali e internazionali fra jazz, musica classica e musica tradizionale con artisti del calibro di Afro Semitic Ensemble dagli USA (il 29 giugno con ispirazioni dal mondo afroamericano ed ebraico); Gabriele Coen quintet (il 3 agosto con un repertorio tradizionale sefardita, riproposto nell’ottica della moderna improvvisazione jazzistica) accompagnato dal liuto arabo, l’Oud, di Ziad Trabelsi; e Ensemble Horvath (il 22 giugno con un concerto-tributo al compositore Rimskij-Korsakov).

Non mancheranno sonorità antiche come quelle della tradizione persiana mischiata a stili contemporanei proposti da Lulian Esemble (17 agosto) o ancora serate ricordo come quella dedicata al compositore fiorentino Castelnuovo Tedesco (10 agosto) per concludere con un sodalizio artistico nato a Firenze tanti anni fa tra il direttore artistico del Balagàn, Enrico Fink, e Stefano Massini: Fink sarà sul palco con i solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo per eseguire le musiche che hanno accompagato tanti spettacoli del celebre drammaturgo fiorentino. Il 13 e 20 luglio spazio al grande cinema d’autore all’aperto con autori della cultura israeliana amatissimi in Italia.

Per l’apericena i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione. Info sui siti web: jewishflorence.it e balagancafe.com.