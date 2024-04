"Approvati progetti videosorveglianza in Mugello-Valdarno per contrastare la criminalità urbana" Il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica ha approvato l'installazione di 121 telecamere in vari Comuni della zona Mugello-Valdarno per contrastare la criminalità diffusa e aumentare la sicurezza urbana. I progetti saranno valutati per l'accesso ai finanziamenti del Ministero dell'Interno.