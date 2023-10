Aperta la "Tana dei supereroi"

In via Belmonte è nata la "Tana dei supereroi": la colorata casa di "zia" Caterina Bellandi, ha aperto le porte ai bambini e alle loro famiglie che si trovano a Firenze per seguire delle cure visite al Meyer. Se finora accompagnava i ragazzi facendoli ridere e sorridere fino all’ospedale pediatrico col suo taxi Milano 25, ora "zia Cate" propone loro dei momenti di spensieratezza e gioco tra una terapia e l’altra in alcune stanze della sua abitazione. "In questa casa del sorriso – spiega – organizzeremo eventi conviviali per condividere esperienze e momenti di crescita personale e di gruppo su temi come la solidarietà, il sostegno e il mutuo soccorso, con esperti volontari". Si parte sabato con "ARTIgiane in Tana", workshop con le artigiane fiorentine dalle 10 alle 18. In programma anche letture ad alta voce e tanta creatività. Dalle 18 aperitivo e musica con Riccardo Galardini e Carlotta Vettori.

Ma.Pl.