Aperta la ricerca di musicisti d’orchestra

Il teatro del Maggio musicale ha aperto le selezioni per la ricerca di musicisti da inserire nell’orchestra. La procedura porterà alla formazione di graduatorie utili ad eventuali assunzioni a tempo indeterminato e determinato. I bandi hanno diversa scadenza. La più ravvininata è domani, giovedì 18 gennaio, riguarda la selezione per l’assunzione a termine di un violoncello di fila. Il 20 scade il termine per presentare domanda per la selezione per eventuale assunzione a tempo determinato di un contrabbasso di fila e entro venerdì 26 gennaio il termine come secondo trombone, con obbligo del terzo e della fila. Si cercano viola di fila (10 febbraio), prima viola, primo fagotto e prima tromba (3 marzo), primo dei secondi violini e concertino dei primi violini, obbligo terzo posto e fila (12maggio). Info:maggiofiorentino.trasparenza.info/audizioni-selezioni-e-bandi-di-concorso