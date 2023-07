Firenze, scompare dalla Rsa. Ore di angoscia per un’anziana

Firenze, 9 luglio 2023 – Si chiama Angela, ha 83 anni ed è malata. Questa mattina è scomparsa dalla zona di Settignano (Firenze) dove vive in una Rsa. Ore di apprensione per la famiglia che ha sporto denuncia di scomparsa in questura a Massa, città di origine di Angela. La notizia si è sparsa in breve tempo ma ancora non ci sono sono state segnalazioni né avvistamenti. Chiunque ne avesse è pregato di avvertire subito la polizia. Anche sui social network è apparso un post per divulgare il più possibile l’allarme e ritrovare al più presto l’anziana che soffre di demenza senile.