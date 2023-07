Scomparsa dalla Rsa a Settignano, l’anziana signora è stata ritrovata: sta bene

Firenze, 10 luglio 2023 – Ottime notizie. L’anziana signora scomparsa dalla Rsa a Settignano è stata ritrovata. E sta bene. La donna di 83 anni si trovava nel cortile della Scuola Santa Marta nel viale Gabriele D’Annunzio. Provata per aver passato due notti fuori dalla casa di riposo.

Secondo quanto appreso, la signora è stata ritrovata intorno alle ore 15 di lunedì 10 luglio. Era in buone condizioni di salute ma provata comunque per aver trascorso molte ore lontano dalla Rsa. Per cercarla sono stati usati anche droni, oltre ai consueti metodi di ricerca topografica per quadranti. Hanno partecipato anche i volontari della protezione civile oltre alle forze dell'ordine.