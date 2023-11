Anziana allettata salvata dai vicini. E Giorgio è stato ritrovato

Firenze, 4 novembre 2023 – Storie di ansia e apprensione, ma nel fango c’è posto anche per un lieto fine o per un’appagante storia di solidarietà.

Il campigiano Giorgio Gori (nella foto), 72 anni, disperso per qualche ora e cercato dai suoi cari anche attraverso i social, è stato ritrovato dopo alcune ore, sano e salvo.

Si era allontanato per spostare la sua auto che rischiava di venire inghiottita dalla piena e la sua assenza e l’impossiblità di contattarlo ha gettato in un comprensibile panico i familiari.

Erano stati avvisati anche i carabinieri, ma fortunatamente non c’è stato bisogno del loro intervento.

Ansia anche per una 90enne, che la nipote non riusciva più a contattare. La donna, con problemi di deambulazione, residente a un piano basso e allettata, è stata messa al sicuro dai vicini a un piano alto tirandola su con una coperta. E poi sono state le associazioni di volontariato, attivissime, a prendersene cura. Così è stata presa in carico - con molti problemi logistici - ma adesso l’anziana è nutrita e accudita.

ste.bro.