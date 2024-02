Antropozoa: per un rapporto uomo-animale più rispettoso

Di che cosa si occupa l’associazione Antropozoa?

"Ci occupiamo di IAA (Interventi Assistiti con animali) all’interno di ospedali, carceri, scuole, RSA. Da oltre 20 anni siamo nei reparti dell’Ospedale pediatrico Meyer".

In che consiste il vostro lavoro al Meyer?

"I nostri cani possono entrare in tutti i reparti, dall’oncologia alla neuropsichiatria. I medici ci segnalano i pazienti che hanno bisogno di un IAA, che viene scritto nella cartella clinica. L’animale tranquillizza i bambini e può convincerli a fare qualcosa che rifiutano, per paura o per dolore. I cani sono degli operatori sanitari e il loro lavoro ha un effetto benefico sullo stato dei piccoli a livello clinico, comportamentale e di socializzazione. La loro presenza ci fa bene ma solo in determinate condizioni: per questo sono sottoposti a meticolose pratiche igieniche e a frequenti controlli sanitari".

Gli animali da Pet Therapy si stancano?

"Sì, si stancano molto e bisogna garantire loro del tempo per riposare e dei premi per il lavoro svolto. Il loro benessere fisico e psicologico è importante. Sono periodicamente controllati da un veterinario comportamentalista che verifica se l’animale è troppo stressato a causa del lavoro".

Secondo lei, perché la presenza degli animali ci rende felici?

"Sono semplici e non ci giudicano mai. Ci permettono di essere noi stessi anche quando soffriamo".