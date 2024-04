Antonio Morra morto alla fine del concerto dei Subsonica: la caduta dalle scale dopo la lite

Firenze, 12 aprile 2024 – Una tragedia inaccettabile. Morire per una lite alla fine di un concerto. È quello che è successo ad Antonio Morra, 47 anni di Pistoia. L’uomo era andato con la moglie al Nelson Mandela Forum di Firenze per assistere allo spettacolo dei Subsonica.

Al termine del concerto la tragedia. Gli spettatori stavano uscendo dal palazzetto, quando Antonio Morra, in base alle prime ricostruzioni, ha avuto una discussione con un’altra persona. L’uomo è caduto da una scala esterna del palazzetto, probabilmente spinto.

15 foto Subsonica a Firenze, le foto del concerto al Mandela Forum (Tania Bucci / New Press Photo)

I testimoni hanno dato immediatamente l’allarme. Antonio Morra è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Careggi di Firenze. Qui è avvenuto il decesso. Troppo gravi i traumi riportati alla testa in seguito alla caduta. Gli investigatori della squadra mobile della questura stanno esaminando i filmati ripresi dalle telecamere del Mandela Forum per ricostruire quanto accaduto.

I Subsonica stavano suonando a Firenze per uno dei concerti del loro Tour 2024 – Realtà aumentata.