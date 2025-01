Antincendio. La Vab cerca nuovi volontari

Cresce il numero degli interventi, ed è sos volontari per garantire il funzionamento h24. A lanciare una campagna per cercare forze da mettere in campo è la Vab, che dalla storica sede, realizzata alla stazione ferroviaria di Caldine, è prezioso punto di riferimento nella vigilanza boschiva e nell’antincendio. "L’appello è rivolto a chi voglia dare una mano – spiega Guido, volontario da sempre – Le nostre squadre hanno come riferimento i comuni di Fiesole e Vaglia; un territorio quindi molto esteso e delicato". Quest’anno è stato impegnativo. I servizi di prevenzione del territorio hanno richiesto l’intervento di 54 volontari per 1998 ore, fra verifiche, pattugliamenti e spegnimenti accanto ai vigili del fuoco. La squadra di protezione civile ha operato 55 ore fra rimozione di alberi cadutI, ghiaccio e allagamenti I mercoledì sera la sede di Caldine è aperta per i dettagli sulle attività.