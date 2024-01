Antifascismo. La presentazione di Pagliarulo

Si intitola "Antifascisti adesso… perché non è ancora finita" il libro del presidente dell’Anpi nazionale Gianfranco Pagliarulo che sarà presentato, questo pomeriggio alle 17, alla biblioteca CiviCa (via della Conoscenza 11). All’iniziativa, organizzata dalla sezione Anpi "Silvano Franchi" di Calenzano in collaborazione con Anpi provinciale di Firenze e con il patrocinio del Comune di Calenzano, parteciperanno, oltre all’autore, Vania Bagni presidente del Comitato Provinciale Anpi di Firenze ed il sindaco di Calenzano Riccardo Prestini che porterà i saluti istituzionali. A seguire aperitivo alle 19 alla Casa del popolo di Calenzano ed inizio tesseramento ANPI 2024.