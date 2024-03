L’Antico Vinaio sponsor della Feralpisalò, Tommaso Mazzanti: “Contento e onorato di questa opportunità”

Firenze, 9 marzo 2024 – Dalle schiacciate al mondo del calcio. All'Antico Vinaio diventa main partner della special jersey di Feralpisalò firmata Calciatoribrutti. Il marchio comparirà come front sponsor sulle magliette della squadra di Serie B.

Il brand di schiacciate fiorentine più famoso del mondo creato da Tommaso Mazzanti, l'imprenditore fiorentino che ha fatto dello slogan “Bada come la fuma” il pilastro di un impero del food italiano nel mondo, arriverà sulle maglie in campo il 16 marzo per la 30esima giornata di Serie B e nella versione che sarà, in esclusiva, già disponibile nei primi 100 pezzi per la presentazione ufficiale prevista il 12 marzo alle 17:30 a Milano, nel nuovo punto vendita The Pitch - Football store in Corso Europa a Milano, in zona San Babila.

"Sono super contento e onorato di aver avuto questa opportunità – ha dichiarato Tommaso Mazzanti –. Per noi è il primo approccio di adv nel mondo delle sponsorship calcistiche. Siamo molto contenti e ringraziamo Feralpisalò e Calciatoribrutti per aver avuto questa occasione, che siamo sicuri ci darà grande visibilità nel mondo del calcio italiano".

Ilenia Setola, direttore operativo di Feralpisalò ha commentato: "Per noi è un onore che un marchio così importante, innovativo e dinamico abbia saputo cogliere la forza di questa operazione che vuole raccontare il nostro club in maniera differente, in questa prima e storica stagione in cadetteria. Siamo sicuri, grazie a questa operazione, di aver aperto un nuovo fronte nella narrazione dei club e di questo ringrazio e mando un plauso ai colleghi di Feralpisalò e allo staff di Calciatoribrutti".