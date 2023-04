Antiche tecniche di arte sacra Al via laboratori

Laboratori pratici dedicati ad antiche tecniche di doratura, alla pittura iconografica, alla scultura in rilievo con argilla e all’oreficeria. Ma anche appuntamenti alla scoperta delle chiese fiorentine a cui si aggiunge un calendario di concerti di musica sacra. Lo propone ‘Firenze insolita tra arte, bellezza e fede’, iniziativa della Fondazione Arte sacra contemporanea con il Comune. Il calendario di divide in due parti: la prima (da aprile a giugno) è dedicata a laboratori su tecniche artistiche, la seconda (da ottobre a dicembre) ad appuntamenti che uniscono arte e musica. Si comincia sabato 22 col primo appuntamento su antiche tecniche di doratura e policromia: un laboratorio durante il quale i partecipanti lavoreranno su un pannello in legno praticando la doratura, la pittura a tempera a uovo e la decorazione a sgraffito.

Da ottobre a dicembre, il programma prevede una serie di appuntamenti alla scoperta di alcune preziose chiese fiorentine. Ogni incontro si aprirà con la presentazione di significative opere d’arte custodite nelle chiese ospitanti e proseguirà con i concerti di musica sacra in sintonia con il calendario liturgico. "Dopo il grandissimo successo delle prime due edizioni – commenta Lucia Tanti, direttrice della Fondazione Arte sacra contemporanea – la Fondazione ha voluto in questo caso proporre un ciclo di incontri che oltre a offrire esperienze legate alle arti figurative includessero il linguaggio musicale liturgico".