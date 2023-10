Antella (Bagno a Ripoli): rivoluzione della rete idrica. Lavori iniziati: cambia la viabilità

di Manuela Plastina

Da domani, gli operai di Publiacqua saranno al lavoro per la messa in sicurezza idraulica e il potenziamento della rete fognaria di Antella. Un intervento da 930 mila euro impegnativo e impattante nel cuore del centro abitato della frazione, ma che serve a regimare le acque e impedire che si verifichino ancora allagamenti e disagi per case e negozi come purtroppo avvenuto troppo spesso.

"Durante le lavorazioni – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pignotti – la viabilità dovrà subire dei cambiamenti e relativi disagi. Cercheremo di limitarli al massimo per consentire la realizzazione di un’opera fondamentale per la messa in sicurezza della frazione di Antella: chiediamo pazienza e collaborazione ai cittadini". In particolare, durante il clou dei lavori, sarà vietato l’accesso in via Pulicciano lato ponte e il tratto da via Togliatti a via dell’Antella sarà senza sfondo. In via dell’Antella, tra via Simone degli Antelli e piazza Peruzzi, doppio senso di circolazione, così come avverrà in via Togliatti e in via Peruzzi. Modifiche alla circolazione anche in via Montisoni e via Brigate Partigiane (dove finiranno la loro corsa i bus). Occupato temporaneamente come cantiere-deposito il parcheggio ubicato in via Brigate Partigiane e del giardino della Resistenza vicino via Togliatti. "E’ un lavoro fondamentale che ha trovato collaborazione e impegno economico da parte di tutti gli enti interessati - dichiara il vicesindaco con delega alle grandi opere Paolo Frezzi -. Adesso siamo pronti a vederne l’avvio a tutela di questa porzione di territorio".