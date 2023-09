Isolotto, parte il corso Ant per chi assiste a domicilio un proprio caro

Firenze, 12 settembre 2023 - Il 20 settembre partirà il nuovo corso base per caregivers che assistono a domicilio un proprio caro, organizzato da Fondazione ANT. Il corso si terrà presso BiblioteCaNova Isolotto, è gratuito ed è realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Firenze, il Quartiere 4 e la BiblioteCaNova Isolotto e ha il patrocinio della Società della Salute di Firenze e dell'Azienda Usl Toscana Centro. Il percorso studiato da Ant è rivolto ai familiari che si prendono cura dei propri cari affetti da patologie croniche di ogni tipo. Si propone di favorire l’acquisizione di conoscenze e tecniche che possano supportare i caregivers nella gestione quotidiana del proprio familiare malato, fornendo indicazioni utili sia rispetto all’assistenza di base, sia rispetto alla gestione emotiva della situazione. E’ tenuto da medici, infermieri, psicologi e nutrizionisti Ant in collaborazione con assistenti sociali del Comune di Firenze e infermieri della Casa di Comunità del Quartiere 4.

Per partecipare al corso è obbligatoria l’iscrizione, scrivendo a delegazi[email protected] o chiamando i numeri 055.5000210 e 3486563274. Per chi non potesse partecipare in presenza sarà possibile seguire il corso online grazie alla diretta streaming sulla pagina facebook della BiblioteCaNova Isolotto. L’iscrizione è comunque obbligatoria.

"Con il corso in partenza vogliamo dare un aiuto concreto ai familiari che si trovano ad assistere a domicilio un proprio caro. Ant è presente a Firenze da 28 anni e offre assistenza domiciliare specializzata e gratuita grazie a una squadra di 10 medici medici, sette infermieri e quattro psicologi. I volontari sono la nostra forza sul territorio, soli non ce la faremmo" sottolinea Simone Martini, delegato Ant Toscana. "Siamo molto contenti di avere al nostro fianco tante istituzioni del nostro territorio in questa iniziativa – aggiunge Silvia Leoni, responsabile delle attività sanitarie di Ant in Toscana - La famiglia ha un ruolo centrale nell’assistenza domiciliare oncologica. Il momento del rientro a casa, per un malato con una prognosi delicata, è una fase molto difficile e spesso di grande disorientamento per il paziente e il suo nucleo familiare".

"La figura del caregiver è sempre più centrale nell’assistenza dei familiari malati - prosegue la presidente della Società della Salute di Firenze e assessore a Welfare Sara Funaro - e svolge un’attività strategica a supporto del sistema di welfare". "Riteniamo fondamentale – le parole del presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori - poter garantire la migliore qualità della vita al malato oncologico e ciò può avvenire soprattutto attraverso una qualificata assistenza domiciliare". "Siamo lieti di poter collaborare con questa iniziativa - commenta Gianluca Galeotti, dirigente delle professioni sanitarie della struttura di Firenze Centro - la sinergia tra gli attori che operano a livello territoriale è fondamentale per raggiungere i migliori risultati di cura". "Siamo veramente felici di ospitare il corso che Ant ha dedicato ai caregivers: un contributo importante per rafforzare ‘Città della Cura’ in cui crediamo – conclude Mirko Dormentoni, presidente del Quartiere 4 - L’esperienza dell’associazione garantirà un calendario di incontri competenti e sicuramente utili ad aiutare quanti, per necessità, si trovano ad accudire familiari fragili o in difficoltà".