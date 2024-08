Anno scolastico. Al via le proposte educative

Avete idee e proposte per arricchire i programmi scolastici? Queste proposte possono essere presentate sia da soggetti pubblici sia da privati cittadini e devono essere rivolte alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Il bando è del Comune di Campi Bisenzio nell’ambito del percorso “Progetti in Comune”.

"Questo avviso pubblico rappresenta un’importante opportunità per la nostra comunità di partecipare attivamente alla costruzione di un percorso educativo innovativo e coinvolgente per i bambini e ragazzi - spiega la vice sindaca di Campi Federica Petti - e crediamo fermamente che l’educazione sia un pilastro fondamentale per il futuro del territorio. Siamo convinti che, attraverso la collaborazione tra istituzioni, cittadini e organizzazioni, possiamo creare progetti di grande valore e impatto per le nuove generazioni".

Il Comune intende quindi stimolare e coinvolgere quelle realtà che operano sul territorio e che si distinguono per avere qualità, capacità creativa e competenze nel settore educativo per la realizzazione di proposte attraverso la cornice progettuale individuata. Per l’anno scolastico 2024/2025 le principali linee di intervento individuate sono: educazione civica, Costituzione, antifascismo e tutela della dignità del lavoro; scoperta e conoscenza del territorio campigiano e della Piana fiorentina, del loro patrimonio culturale e della loro storia. Poi promozione del benessere ed educazione alla salute e all’alimentazione sana; educazione emotiva e relazionale, alla pace e alla giustizia, lotta contro le povertà, lotta alla mafia; parità di genere. Le proposte si possono presentare fino al 5 settembre.

Le modalità di partecipazione sono disponibili su www.comune.campi-bisenzio.fi.it.