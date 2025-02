Anna Karenina s’interroga sulle donne e la passione

Dopo aver esplorato le emozioni e le storie di Elisabetta I e di Giovanna d’Arco, il regista Filippo d’Alessio chiude la sua trilogia tutta al femminile con ’Anna Karenina, le donne e la passione’ di Alberto Rossetti. Lo spettacolo, una produzione di Seven Cults, compagnia di casa al Teatro Tor Bella Monaca di Roma, andrà in scena questa sera alle 21,15 e domani alle 16,30 al Teatro Manzoni di Calenzano. Sul palco, nel ruolo di protagonista, Maddalena Emanuela Rizzi che sarà affiancata da Bruno Governale, Biagio Iacovelli e Alioscia Vaccaro.

Nell’adattamento teatrale del capolavoro di Lev Tolstoj proposto a Calenzano è la stessa Anna Karenina a interrogare il pubblico sul mondo emotivo che travolge inaspettatamente il vissuto individuale e sociale, irrompendo con forza nella realtà e nell’immaginario. In un luogo particolare, in cui si intrecciano arrivi, partenze e storie riappare la figura di lei pronta a misurarsi con il suo vissuto in grado di coinvolgere i passeggeri in un gioco teatrale. Vita che irrompe nella scena e scena che irrompe nel quotidiano. Il pubblico è così trasportato nel grande romanzo di Tolstoj rivelando l’essenza intima, umana, spontanea, vera ad attuale dei personaggi che, davvero, appaiono estremamente moderni. Il viaggio di Anna in sé stessa attraverso l’amore per il conte Vronskij e il conflitto con il marito Karenin è il viaggio che accomuna molti spettatori: ancora una volta il regista utilizza dunque la letteratura per indagare l’animo umano, ed in questo caso un sentimento universale quale la passione. Lo spettacolo rientra nel calendario di ’Segni particolari’, la stagione 2024-2025 del Teatro Manzoni. Biglietti: 16 euro (intero), 14 (ridotto). Per prenotare: [email protected].

Sandra Nistri