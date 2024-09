Angeli del Bello da quattordici anni. Due giorni di appuntamenti per celebrare la cura dei luoghi

Per festeggiare il quattordicesimo anno di attività degli Angeli del Bello, la Fondazione fiorentina impegnata sul territorio nella cura della bellezza, nella promozione della riscoperta del senso civico, e nell’educazione delle giovani generazioni, l’appuntamento per tutti è oggi e domani alla Casa del Bello, in via Pisana 2, al Parco Gasometro (ingresso Porta San Frediano) per una serie di appuntamenti per tutte le età. Per ogni informazione e dettaglio, per iscriversi e partecipare alle iniziative: www.angelidelbello.org